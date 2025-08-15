С мультиками или ярких оттенков: как правильно оформить детскую комнату

Директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors, дизайнер заявила, что оформление детской комнаты — это в первую очередь создание красивого и функционального пространства, в этом деле стоит учесть несколько моментов, сообщает «Вечерняя Москва».

Во-первых, лучше не увлекаться слишком инфантильным дизайном: деталь с отсылкой к любимым мультикам поместить в комнату можно, но обои с бабочками могут со временем начать вызывать у ребенка смешанные чувства.

Очень важный момент — покрытие мебели и других элементов интерьера, добавила дизайнер.

«Покрытия и изделия, содержащие химические вещества (к примеру, ламинат с формальдегидом или синтетический ковролин), могут пагубно сказаться на здоровье ребенка», — сказала эксперт.

Она также посоветовала отдавать предпочтение экологичным и безопасным материалам и не использовать слишком много ярких и броских оттенков: это может помешать расслабиться и навредить психологическому и физическому здоровью ребенка.