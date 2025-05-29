С маркировкой по году выпуска: Apple переименует свои операционные системы

Американская корпорация Apple приняла решение о смене названия линейки своих операционных систем (ОС), теперь они будут с маркировкой по году выпуска, сообщает РБК .

Как пишет Bloomberg, следующая ОС на iPhone появится под названием iOS 26 вместо iOS 19. Изменение введут не только для смартфонов, но и для всей линейки. Так, ОС переименуют в iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.

Как пояснили источники издания, введением нового подхода компания хочет обеспечить единообразие бренда, а также отойти от нумерации, которая может сбивать с толку клиентов и разработчиков.

А расхождения в названиях ОС разных гаджетов корпорации, например, iOS 18, watchOS 12, macOS 15 и visionOS 2, объясняются тем, что их выходы были в разные годы.

При этом в нумерации Apple будут использовать предстоящий год, а не текущий, в который выпущена ОС. Например, ОС, выходящие в сентябре 2025 года, будут iOS 26. Такую практику Apple применяла и ранее для офисных и творческих пакетов iWork ’08 и iLife ’08, которые вышли в августе 2007 года.