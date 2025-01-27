С лыжной базой и коворкингом: в Кемерове открыли учебный комплекс университета

В здании также разместили все необходимое для учащихся: современные аудитории и гимнастический зал, коворкинг, лыжную базу и столовую. А видеоконференции можно будет посмотреть в специальной «умной аудитории» с аудиостеной, способной передавать изображения в формате 4К.

«Мы его делали универсальным, не привязываясь к конкретному структурному подразделению университета. Мы сейчас собираем все пожелания, замечания, предпочтения, изучаем потребности. Это совместное будет решение», — заявила проректор по развитию имущественного комплекса КемГУ Наталья Лисина.

Вблизи корпуса для учащихся и преподавателей организуют парковки и зоны отдыха. В общежитии 7 этажей, вблизи расположены 3 многофункциональные спортивные площадки и зона отдыха.