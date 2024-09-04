С экс-режиссера «Ералаша», растлившего ребенка, сняли судимость за участие в СВО

Бывшего режиссера детского киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого пустят в отпуск к матери. Он получил две госнаграды и ушел из подразделения экс-заключенных, сообщает MSK1.RU .

Белостоцкого осудили за развращение 13-летнего мальчика. Мужчина получил на СВО две награды. Он уже освобожден от наказания и сможет поехать в отпуск к 77-летней матери.

«Шестерни организационной машины проворачиваются медленнее, чем хотелось бы, поэтому только сейчас были собраны и оформлены все документы на полное освобождение и снятие судимости еще по первой госнаграде — медали „За спасение погибавших“, — поделился Белостоцкий.

Еще одну награду — медаль Жукова — мужчина получил 27 августа. Ее вручили за то, что он со сломанной лодыжкой прошел с группой 10 км по пересеченной местности, несколько дней работал на медточке, помог 17 раненым бойцам, в том числе сам эвакуировал военных с линии столкновения. После этого он вернулся с самодельным костылем к месту посадки на транспорт.

При получении государственной награды судимость с бойца, прибывшего из мест заключения, снимается.

В июле 2022 года столичный суд приговорил 48-летнего Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за сексуальное насилие над ранее знакомым мальчиком. Экс-режиссер «Ералаш» находился под стражей с осени 2020 года. После поданной апелляции наказание смягчили до 6,5 года.