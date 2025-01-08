С Черноморского побережья вывезли более 139 тыс тонн загрязненного грунта

Значительный прогресс достигнут в акватории Черного моря: флот МЧС и Морспасслужбы провел обследование 300 кв. км водного пространства. Особое внимание уделили Керченскому проливу, где проверили территорию площадью свыше 1 542 кв. км. С побережья специалисты удалили уже более 139 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта, сообщает пресс-служба МЧС РФ .

В районе Анапского порта специалисты охватили территорию более 5 квадратных километров. Масштабные работы также провели в Анапе и Темрюкском районе, откуда было вывезено свыше 139 тысяч тонн загрязненных грунтовых масс и песка.

В ходе операции по очистке побережья привлекли свыше 700 специалистов, которые использовали около 100 единиц специальной техники. Мониторинг ситуации осуществлялся с помощью авиации.

Специалисты провели тщательное обследование береговой линии протяженностью 3 669 км, в результате чего выявили 50 случаев загрязнения нефтепродуктами. На данный момент успешно завершена очистка 84,47 км прибрежной зоны, а общий объем собранных и вывезенных загрязняющих веществ превысил 265 тонн.

Наиболее значительные участки загрязнения были обнаружены в трех приморских городах: самый протяженный — в Евпатории (3 км), за ним следуют Судак (около 1,5 км) и Феодосия (примерно 1,4 км).

В ходе экологической миссии спасатели сумели сохранить жизни почти 6 тысяч птиц. Активные работы развернулись в нескольких регионах, включая Крымский полуостров, где уже полностью завершили очистку береговой линии. В частности, в Сакском регионе обработали 7 км прибрежной зоны, а в Ленинском районе — более 2 км.