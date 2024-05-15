С будущими педагогами Подмосковья поделились передовыми практиками преподавания

сегодня в 14:40

На форуме «Наставничество как стратегия профессионального роста», прошедшем в Коломенском ГСГУ, педагоги обменялись опытом и передовыми практиками в области педагогики. Организованный факультетом иностранных языков уже в шестой раз, форум собрал ведущих экспертов и молодых специалистов для обсуждения будущего образования, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Декан факультета Ирина Саламатина подчеркнула необходимость преемственности поколений педагогов и эффективности наставничества. Пленарное заседание украсили выступления заслуженного профессора МГУ Светланы Титовой и народного учителя России Андрея Мишина, которые поделились своим видением роли наставника в современном образовании.

Обсуждались темы развития инновационных моделей наставничества, адаптации молодых специалистов и методического сопровождения начинающих учителей. Участники форума совместно разработали методику модели наставничества, основанную на принципе «Успешный педагог = успешный студент = успешный ученик».

Слушателями форума стали более 50 студентов, которым самим предстоит выступать в роли наставников и играть важную роль в жизни своих учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.