С 35 лет: депутат рассказал, когда надо начинать копить на пенсию

Эксперт Никитин: начинать копить на пенсию надо с 35-40 лет

Депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин заявил, что в 2025 году начинать копить на достойную пенсию в старости стоит уже в 35-40 лет, а оптимальным размером россияне считают около 50 тысяч рублей в месяц, сообщает Газета.ru .

«При этом, по данным Социального фонда России, средняя пенсия на 1 апреля 2025 года составляет 23 448 рублей. Разрыв между ожиданиями и фактическими выплатами остается значительным. В России живет более 40,8 млн пенсионеров, из которых около 33 млн не работают», — сказал спикер.

По его словам, большую роль здесь играют личные накопления: при ключевой ставке в 18% доходность по облигациям, вкладам или недвижимости может достигать 15-19% годовых. Для надбавки в 25 тысяч рублей потребуется не менее 2 миллионов рублей.

Накопить можно при помощи государственных программ долгосрочных сбережений с софинансированием, они позволят увеличить будущие выплаты без серьезной дополнительной нагрузки, заключил Никитин.