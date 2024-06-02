С 3 по 7 июня в Москве возможны подтопления территорий из-за ливней

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале сообщил, что новая неделя в Москве начнется с ливней, которые будут продолжаться все рабочие дни.

По словам синоптика, за пять рабочих дней, с 3 по 7 июня в российской столице выпадет порядка 65% осадков от месячной нормы.

«Наиболее интенсивные дожди ожидаются в понедельник и четверг. 3 июня пройдут осадки с общим количеством до 11 мм, и ливневки могут и не справиться с наплывом воды, а 6 июня скорострельность атмосферной артиллерии в вечерний час-пик достигнет критических значений — ожидается мощный залп ливня интенсивностью до 17 мм за несколько часов», — пояснил Тишковец, отметив, что в низинных возможны подтопления из-за ливней.

Сотрудник погодного центра заявил, что на предстоящей неделе также возможный осадки в виде града диаметром до 3 миллиметров. Периодически ветер будет усиливаться до штормовых значений. Население и гостей столицы просят быть максимально внимательными и аккуратными в условиях плохой погоды.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что во вторник, 4 июня, на Земле ожидается сильная магнитная буря. Природное явление связано со вспышкой на Солнце, которая произошла 1 июня.