С 1 по 9 января коммунальные службы Подмосковья убрали порядка 15 тыс дворов

Подводены итоги уборки дворовых территорий и общественных пространств региона за праздничную неделю. Сотрудники коммунальных служб вручную очистили от снега и наледи 14,9 тыс. объектов, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Лучшие показатели продемонстрировали следующие городские округа:

Звездный городок — очищено 100% дворов и общественных пространств;

Лобня — 99%;

Пушкинский — 99%;

Коломна — 98%;

Лыткарино — 97%.

При перепадах температур на асфальтовом покрытии может образовываться наледь. Так, с целью обеспечения безопасности за этот же период более 5,6 тыс. территорий обработаны противоголеледными материалами. В качестве них были использованы песок, техническая соль или пескосоляная смесь.

В работе было задействовано более 500 тракторов для подметания и обработки поверхностей, более 50 погрузчиков и порядка 100 минипогрузчиков для уборки снега.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ежедневно отслеживает в онлайн режиме все маршруты движения технических единиц посредством автоматизированной системы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.