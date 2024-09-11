Рыдающую внучку Маслякова увели от гроба покойного телеведущего

Сын телеведущего Александр Масляков — младший вместе с матерью старались держаться во время панихиды, но Таисия была безутешна. Девушка рыдала, стоя у гроба дедушки. Это заметил ее отец и помог студентке покинуть зал.

Во время церемонии прощания, которая состоялась в центре «Планета КВН» в Москве, на большом экране показывали фото Маслякова разных лет. Панихида завершилась в 13:00. Гроб с телом ведущего вынесли из зала под аплодисменты, которые не стихали, пока катафалк не отъехал от центра.

Легендарный телеведущий скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с диктором Игорем Кирилловым. Также недалеко находятся могилы актрис Людмилы Гурченко и Элины Быстрицкой.