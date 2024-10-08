Рыдайте, бейте подушки, кричите: россиянкам рассказали, как пережить развод

Развод — это трудный этап в жизни, наполненный эмоциями, стрессом и потерей привычного уклада. Психолог Майя Голубева из консультативной службы «Первая помощь» предложила советы, которые помогут справиться с этой ситуацией. По ее словам, в таких случаях женщинам стоит выплескивать эмоции, сообщает RuNews24.ru .

Эксперт подчеркнула, что развод — это не конец, а начало новой жизни. Важно не подавлять свои эмоции и делиться переживаниями с близкими. Поддержка родных может значительно облегчить негативные чувства.

«Плачьте, если хочется, кричите, бейте подушку. Главное — не держите все в себе. Расскажите о своих переживаниях, попросите совета или просто поговорите о чем-то отвлеченном», — советует психолог.

Также после развода стоит уделить время себе: заняться хобби, образованием или спортом, что поможет отвлечься и повысить уверенность в себе. Проведенное таким образом время также может поспособствовать улучшению здоровья и настроения.

Майя Голубева также рекомендовала не спешить заводить новые отношения, но и не бояться свежего общения. Разведенным нужно знакомиться с новыми людьми постепенно, что, возможно, поможет найти свою настоящую любовь.

Каждый переживает развод по-своему, поэтому не стоит сравнивать себя с другими, а принять развод как ценный жизненный урок, уверена эксперт. Если эмоции после разрыва брака слишком сильны, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.