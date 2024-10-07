Рыболовный сезон в парке Воскресенска продлится до 31 октября

Порыбачить стало возможно в парке усадьбы Кривякино г. о. Воскресенск — сезон официально стартовал с 24 сентября и продлится до 31 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ловить рыбу разрешается на одну удочку или спиннинг с семи утра до восьми вечера. В этом году по просьбе местных жителей рыбачить можно даже на озере Круглое, которое находится в пойменной части усадьбы. Основными местами рыбной ловли стали пруды на территории дворянской усадьбы.

«Тут с утра места не найти свободного, столько желающих рыбку половить, — делится впечатлениями житель Воскресенска Алексей. — Карась радует своими поклевками. Но маленького не беру: ловлю и отпускаю в Докторовское озеро. Там рыбы мало, а хочется и там с удочкой посидеть в удовольствие».

На рыбалку приходят целыми семьями, а количество выловленной рыбы не является главной целью отдыхающих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.