Рыбак в США случайно поймал одну из самых опасных рыб в мире

Рыбак Оуэн Прайор во время рыбалки с друзьями понял, что у него очень крупный улов. Только им оказалась одна из самых опасных в мире рыб — тигровая акула, сообщает «Лента.ру» .

Прайор не сразу догадался, какую именно рыбу поймал. Ему понадобилось 20 минут, чтобы вытащить ее из воды. Чем ближе он подтягивал акулу, тем больше она становилась.

По словам рыбака, опасный четырехметровый улов не пострадал. Прайор с друзьями сделали памятное фото с акулой и отпустили ее.

«Мы не ловили эту акулу специально. Просто так вышло, что она клюнула на наживку», — рассказал рыбак.

Тигровые акулы — опасные хищники и часто нападают на людей. Их вес может достигать более 600 кг, а длина — 4,5 м.

Ранее акула напала на российского туриста, который отдыхал на побережье элитного отеля «Мовенпик» на Мальдивах. Хищница внезапно вцепилась в ногу отдыхающего и серьезно повредила ее.