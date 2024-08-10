«РВ»: американскую инженерную бронемашину Stryker ВСУ сожгли в Курской области

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Российские военнослужащие сожгли американскую инженерную бронемашину M1132 Stryker ESV украинской армии на границе у Курской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На опубликованных кадрах видно, как западная боевая машина полностью выгорела и не подлежит восстановлению.

Противник использовал машину разминирования с легким минным тралом LWMR для прорыва российско-украинской границе в Курской области.

Ранее российские беспилотники вывели из строя американский бронетранспортер MaxxPro в приграничной зоне Курской области.

С 6 августа украинская армия плотно атакует территорию Курской области и госграницу России. ВСУ бьет по мирным жителям и гражданским объектам. Есть убитые и раненые, в том числе и дети.