Для подобных ударов бойцы активно используют FPV-дроны. Они предназначены для ликвидации укрытий, солдат и техники.

Разведка, проведенная в приграничной зоне Курской области, выявила бронемашину MaxxPrо противника. После анализа информации ВС РФ решили нанести точечное огневое воздействие по данной технике. Зафиксировано точное попадание по цели. Бронетранспортер ВСУ уничтожили. Проводилась запись контроля, которая подтвердила результат.

В августе ВСУ начали плотно атаковать территорию Курской области и госграницу РФ. Противник использует ракеты, дроны, технику и бойцов. Он бьет по мирным жителям и гражданским объектам. Есть убитые и раненые, в том числе и дети.