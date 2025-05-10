Русскую активистку травят за автопробег в честь Дня Победы в Стокгольме

Русскую семью активистки Аллы Стасевич затравили в соцсетях после проведения автопробега в Стокгольме в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает RT .

По словам россиянки, она проводит автопробег на 9 мая уже третий год подряд. В текущем году в патриотической акции приняли участие около 60 автомобилей.

Однако после мероприятия в адрес Аллы посыпались угрозы «Вали к себе домой», а ее сыну на телефон стали приходить сообщения «К черту Россию». Также Стасевич рассказала, что участников автопробега травят местное правительство и СМИ. Например, министр миграции Швеции назвал автопробег «сговором с экстремистскими движениями».

Кроме того, неизвестные опубликовали в Сети личные данным участников автопробега. У одного из автомобилей были проколоты шины. Полиция отказывается разбираться в ситуации из закрывает дело.

Ранее неизвестные совершили акт вандализма возле мемориального комплекса в немецком Дахау, срезав ленты с венков, возложенных представителями России и Белоруссии в память о жертвах нацизма.