Русской модели приписывают роман с испанским футболистом Ямалем

SHOT: модель из Москвы заподозрили в романе с чемпионом Европы по футболу

Модели из Москвы приписывают роман с 17-летним испанским футболистом Ламином Ямалем. Фанаты самого знаменитого молодого футболиста мира и звезды прошедшего Евро-2024 не дают покоя россиянке в ее соцсетях, сообщает SHOT .

Героиней истории стала 20-летняя Алиса, которая несколько лет назад переехала на учебу в Барселону. Именно здесь россиянка и могла познакомиться с восходящей звездой мирового футбола.

Накануне вингер «Барселоны» из-за подозрений в измене отписался в соцсетях от своей девушки Алекс Падильи. И буквально сразу подписался на Алису. Москвичка в ответ подписалась на звезду сборной Испании.

В соцсетях Алисы поклонники футболиста не скрывают зависти и утверждают, что Ламин уже стал обладателем двух «золотых мячей», намекая на пышные формы российской модели. При этом на игрока «Барсы» подписаны члены семьи Алисы: брат-футболист из барселонской любительской команды и отец-бизнесмен, проживающий в Москве.