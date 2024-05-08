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«Русская Медиагруппа» подарила гостям выставки-форума «Россия» праздник на День радио

«Русская Медиагруппа» подарила гостям Международной выставки-форума «Россия» большой праздник в честь Дня радио​, который проходил 7 мая, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

В ходе Дня радио состоялись мастер-классы, которые провели ведущие радио Хит FM Артем Адамов и Диана Терешкова и ведущий радио MAXIMUM Дмитрий Шуманский в лектории Российского общества «Знание» павильоне № 55 на ВДНХ. Они поделились некоторыми секретами профессии, рассказали об истории и работе радиостанций.

Также «Русское Радио» подарило зрителям большой праздничный концерт, в котором приняли участие яркие российские исполнители. Перед зрителями выступили артисты лейбла Rocket Records: Ольга Серябкина, Анна Седокова, Антон Лаврентьев, Алексей Столяров, MARKO RADINOVICH, POLI, NASTYA VO, LEPNINA, Keneli & Zhiro, ЭЛиПС, GAZAN, Наталья Которева, VITA CHIKOVAN.

Звезды зажигали, даря зрителям тепло и хорошее настроение. И, конечно, артисты поздравляли с Днем радио всех, кто трудится на радиостанциях.

Певица Ольга Серябкина рассказала, что радио — важный источник хорошего настроения, который объединяет людей.

VITA CHIKOVANI отметила, что радио — удивительный мир, именно с него все начиналось: люди слушали эфиры еще до появления телевидения. Она поздравила всех зрителей с праздником.