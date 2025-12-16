Руководитель комитета семей воинов Отечества провела встречу с семьями участников СВО

Руководитель комитета семей воинов Отечества в Балашихе Ольга Бортновская 16 декабря встретилась с семьями участников специальной военной операции, чтобы обсудить поддержку и защиту их интересов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе встречи участникам рассказали о направлениях работы комитета. Среди них — юридические консультации по вопросам получения льгот и выплат, решение жилищных проблем, а также сопровождение при взаимодействии с военными комиссариатами и профильными ведомствами.

Особое внимание уделили вопросам психологической поддержки. Планируется организация работы с профессиональными психологами и проведение групп взаимопомощи для жен, матерей и детей военнослужащих. Семьям разъяснили порядок получения социальной поддержки, сообщили об изменениях в законодательстве и мерах противодействия мошенничеству.

Важным направлением станет создание сообщества для обмена опытом и взаимной поддержки. В Балашихе будут организованы регулярные приемы для семей участников СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.