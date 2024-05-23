Руководитель фракции КПРФ Наумов посетил парламентские слушания в Госдуме РФ

Накануне в Госдуме РФ прошли парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение комплексного развития сельских территорий». В мероприятии принял участие зампредседателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Мероприятие прошло по инициативе зампредседателя ЦК КПРФ, председателя комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина.

Участники парламентских слушаний обсудили вопросы инфраструктурной перестройки сельских территорий, в том числе строительство и реконструкцию дорожной сети, объектов культуры, образования, здравоохранения, сохранение почтовых отделений и другие направления. Все это позволит не только сохранить численность сельского населения, но и нарастить кадровый потенциал в аграрной отрасли.

«Комитет Госдумы по аграрным вопросам уделяет большое внимание проблеме развития сельхозпроизводителей и сельских территорий. Без села невозможно строить будущее нашей страны. Это вопрос обеспечения продовольственной безопасности, а значит и суверенитета России. Сегодня, в условиях открытой агрессии со стороны коллективного Запада, беспрецедентных санкций, мы можем надеяться только на собственные силы. Агропромышленный комплекс не только обеспечивает нас продовольствием, он создает сырьевую базу для многих отраслей промышленности, а также является заказчиком для огромного количества производителей в машиностроении, химическом производстве и других отраслях. Село также хранитель исторической памяти и традиций нашего народа», — отметил Наумов.

Он также добавил, что в Подмосковье немало сельских жителей и сельхозпроизводителей. Они обеспечивают своей продукцией не только регион и Москву, но и другие регионы России.

«Московская область является одним из крупнейших центров аграрной науки. Поэтому вопросы, поднятые на сегодняшних слушаниях, имеют важное значение для нашего региона и его поступательного развития, для жителей Московской области», — сказал Наумов.

По окончании мероприятия были приняты за основу рекомендации, которые будут доработаны на площадке Комитета по аграрным вопросам с учетом предложений поступивших от представителей федеральных органов исполнительной власти, законодательных и высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, научных, коммерческих и некоммерческих организаций, а также от сельхозтоваропроизводителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.