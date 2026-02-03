Ругань и стресс: психолог рассказала, как не утонуть в потоках негатива

Психолог Грекова: лучше не ругаться в чате с соседями, а «заземлиться»

Клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Ирина Грекова в беседе с РИАМО рассказала, как справиться с окружающим негативом в общедомовых чатах и общественном транспорте.

В час пик в общественном транспорте нередко можно увидеть перепалки между пассажирами: кто-то наступил на ногу или один задел другого сумкой. В соседских чатах дела обстоят схоже. Постоянно выясняют, кто где должен выгуливать свою собаку, кто из соседей громко слушает музыку или смотрит телевизор.

«У каждого свой уровень культуры, кого-то не научили экологично выражать свои мысли, кто-то имеет какое-либо расстройство, кто-то пользуется некой анонимностью, если речь идет про чаты и интернет. Мы сами не можем контролировать поведение, слова или сообщения других людей. Но мы можем максимально обезопасить себя, не вступая в диалоги, не стараясь что-то кому-то доказать. Если же это нам очень хочется поскандалить с посторонним человеком, то вполне возможно, что провокатором можем быть мы сами», — сказала Грекова.

Если разборка начинает разгораться в соседском или ином чате, то Грекова посоветовала отложить смартфон в сторону и уделить внимание чему-то другому, чтобы не погружаться в конфликт.

В транспорте лучше отойти или пересесть подальше от источника раздражения.

По словам психолога, одновременно можно применить технику заземления 5-4-3-2-1, дыхательные упражнения или просто перевести свое внимание на что-то другое.

Это необходимо, чтобы снизить раздражение и стресс, заключила эксперт.

