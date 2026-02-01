Ругалась на жизнь и морозы: мать двух детей арестовали за мат в Москве
Женщина в Москве получила 10 суток ареста за нецензурную брань на остановке
Фото - © Медиасток.рф
В Москве женщину отправили в спецприемник на 10 суток за мат, она ругалась даже после предупреждения от полицейских, сообщает «Осторожно, Москва».
Ее задержали 27 января на одной из остановок. По документам суда, женщина ругалась матом на «снег, морозы, жизнь» и продолжила материться даже после соответствующего предупреждения сотрудников полиции.
У женщины двое детей — школьники 16 и 17 лет. Ближайшие несколько дней подростки проведут без мамы, так как ей назначили 10 суток ареста в спецприемнике.
Ранее двух воспитателей уволили из челябинского детского сада № 257 после скандала с аудиозаписью в младшей группе. Возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.