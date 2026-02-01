Ругалась на жизнь и морозы: мать двух детей арестовали за мат в Москве

Женщина в Москве получила 10 суток ареста за нецензурную брань на остановке

В Москве женщину отправили в спецприемник на 10 суток за мат, она ругалась даже после предупреждения от полицейских, сообщает «Осторожно, Москва» .

Ее задержали 27 января на одной из остановок. По документам суда, женщина ругалась матом на «снег, морозы, жизнь» и продолжила материться даже после соответствующего предупреждения сотрудников полиции.

У женщины двое детей — школьники 16 и 17 лет. Ближайшие несколько дней подростки проведут без мамы, так как ей назначили 10 суток ареста в спецприемнике.

