RT: Вывесившая флаг РФ в Одессе женщина жива

Мать женщины с флагом России в Одессе рассказала о судьбе дочери

Мать Елены Чесаковой, которая пыталась вывесить флаг России у постамента снесенному памятнику Екатерине II в Одессе, рассказала о судьбе дочери, пишет RT .

Телеканалу удалось связаться с матерью Елены Чесаковой, которая живет в Чехии.

По словам женщины, Елена не находится в СИЗО и жива. Ее отправили под домашний арест.

При этом Елена не собирается менять свои убеждения, так как в Одессе многие поддерживают ее поступок, указано в публикации.

Ранее сообщалось, что якобы Чесакову могли убить в заключении, инсценировав ее смерть. Но эта информация не подтвердилась.