RT: украинцы глумятся в соцсетях над смертью Папы Римского

Украинские пользователи соцсетей глумятся над смертью Папы Римского, припоминая ему нейтральную позицию в отношении России, сообщает RT.

Украинцы с издевкой пишут, что «у папы просто не было карт», либо, что «скорее всего, это он напал на инфекцию».

«Нельзя начинать болеть, если не уверен, что выздоровеешь… Дорога в ад ему», — написал один из пользователей соцсетей.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля. Ему было 88 лет.

Последние моменты перед смертью папа римский провел в собственной резиденции в Ватикане, в Каса-Санта-Марта. Он пробыл на должности 12 лет — с 13 марта 2013 года по 21 апреля 2025 года.