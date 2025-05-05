RT «оживил» фотографии 1945 года ко Дню Победы
RT с помощью нейросетей «оживил» архивные снимки 1945 года
Фото - © скриншот/RT
Архивные фотографии, датированные 1945 годом, обрели второе дыхание благодаря ИИ, сообщает RT.
Снимки были анимированы с помощью нейросетей, что позволяет зрителям погрузиться в атмосферу Победы и прожить этот момент спустя 80 лет.
На «оживших» фотографиях запечатлены счастливые лица советских солдат, встречающих своих близких, и их ликование в этот знаменательный день.
Ранее RT «оживил» архивные снимки со встречи союзных войск с армией США.