Роженицы из Подмосковья могут забрать выплату вместо подарочного набора

В рамках национального проекта «Демография» родители новорожденных детей из Московской области при регистрации рождения могут получить на выбор выплату 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье», сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Данная выплата предоставляется на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными. Эту меру поддержки могут оформить жители, которые зарегистрировали рождение ребенка в Московской области.

В регионе также есть возможность оформить рождение ребенка сразу в роддомах, перинатальных центрах и Московском областном НИИ акушерства и гинекологии. В Подмосковье организована работа сотрудников ЗАГСа в 32 медицинских учреждениях для регистрации новорожденных.

Получить подарочный набор или выплату можно сразу в роддоме. Оформление денежной выплаты доступно на регпортале госуслуг по ссылке.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.