Рождественский праздник прошел в селе Добрыниха городского округа Домодедово

В селе Добрыниха городского округа Домодедово состоялся традиционный рождественский праздник с народными гуляниями, спектаклем и участием жителей всех возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В селе Добрыниха прошел ежегодный рождественский праздник, который объединил местных жителей и гостей. Днем на площадке организовали народные гуляния с играми, танцами, песнями и угощениями. В мероприятии участвовали целыми семьями — от детей до представителей старшего поколения.

Иерей храма иконы Божией Матери «Отрада и утешение» Алексей Зверобоев отметил, что традиция празднования сохраняется уже почти девять лет и задумывалась как праздник для всех жителей. Вечером на сцене показали спектакль по мотивам русской народной сказки «Морозко», который дополнила зимняя атмосфера.

Рождественская сказка в Добрынихе стала важной традицией, способствующей укреплению связи между поколениями и созданию праздничного настроения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы», — высказался Воробьев.