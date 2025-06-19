Рождаемость в компаниях РФ упала ниже уровня, который Путин называл «вымиранием»

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала снимок слайда о рождаемости в крупных российских компаниях, который показали на ПМЭФ-2025. Судя по ним, в «Газпроме», «Лукойле», РЖД и других рождаемость не превышает 1,48 ребенка на одного сотрудника. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что уровень рождаемости 1,6 — это «вымирание».

На слайде приведены следующие данные о рождаемости: в «Газпроме» у работников по 1,48 ребенка на каждого, в АО «УК „Кузбассразрезуголь“» — по 1,47 ребенка, ПАО «Сургутнефтегаз» — 1,35, ПАО «Фосагро» — 1,32, ПАО «Лукойл» — 1,25. Коэффициент рождаемости в РЖД и «Россетях» составил 1,22 ребенка на сотрудника, в «Вайлдберриз» — 0,99, МТС — 0,79, а «ДНС Ритейл» — 0,45.

Наверху таблицы также приведена цитата Владимира Путина, которую он произнес в декабре 2024 года во время заседания Госсовета по вопросам поддержки семей. Глава государства заявлял, что показатель рождаемости 1,6 — это «вымирание».

«1,6 коэффициента рождаемости недостаточно, потому что это вымирание. Только простое воспроизводство — это 2,1. Расширенное воспроизводство — это 2,3. И надо к этому стремиться», — говорил Путин.

Накануне, 18 июня, во ВЦИОМ объясняли отказ россиян от деторождения желанием «пожить для себя». Такое заявление сделал гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

