«Рота-Агро» и университет им Вернадского укрепляют научные инициативы в сельском хозяйстве

Компания «Рота-Агро» и Российский государственный университет народного хозяйства им. В. И. Вернадского заключили стратегическое партнерство, направленное на развитие образовательных и научных инициатив в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Подписание соглашения состоялось на заводе премиальных сыров «Рота-Агро», который является технологическим лидером в своей отрасли. Представители университета ознакомились с производственным процессом и особенностями производства сыра. Стороны обсудили планы совместной работы, включая проведение совместных исследований, разработку новых технологий и организацию образовательных программ для студентов.

Директор завода «Рота-Агро» Дмитрий Марченко подчеркнул, что это партнерство позволит студентам приблизиться к будущей профессии под руководством опытных специалистов. Первые совместные проекты уже запланированы и будут запущены в ближайшее время. Студенты университета будут иметь возможность проходить обучение и стажировку на предприятиях агрохолдинга, а также получат опыт и знания от опытных специалистов в области сельского хозяйства. Лучшие выпускники университета будут иметь шанс на трудоустройство в одном из ведущих предприятий холдинга.

Сотрудничество станет важным шагом для развития образования и науки в области сельского хозяйства, а также укрепит связь между учебным заведением и компаниями сельскохозяйственного сектора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.