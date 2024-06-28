Ростех показал пистолет-пулемет в виде монстра-росомахи

Образ росомахи — коренного обитателя сибирских и дальневосточных лесов — выбирали в ходе народного голосования.

«ПП-2000 — свирепая карманная росомаха для решения спецзадач», — написали в Telegram-канале Ростеха.

Новый пистолет-пулемет в одной из серий проекта смог отстрелять более 400 патронов разом, при этом сохранил боеспособность.

До этого в России появился в мире первый наземный робот-камикадзе «Депеша», которым можно управлять при помощи FPV-шлема и джойстика. Цель работы дрона — поражать технику противника, живую силу и укрепления. Его можно использовать в качестве наземного дрона-камикадзе. Одной из важнейших характеристик «Депеши» называют грузоподъемность.

«Депешу» собрали на гусеничной платформе, разработчики — холдинг Ростеха «Высокоточные комплексы». Робот продолжает проходить всесторонние испытания.