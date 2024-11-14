«Ростех» ответил Кологривому, который отказался летать на «Суперджете»

В «Ростехе» изучили райдер актера Никиты Кологривого, в котором прописано, что знаменитость не хочет летать на «Суперджете». В госкорпорации указали на ошибку в документе и пригласили звезду на экскурсию.

Ранее Telegram-канал «Baza» сообщил, что Кологривый отказывается летать на «Суперджете», если ему необходимо добраться до съемочной площадки на борту самолета. Об этом прописано в его райдере.

При этом в документе Кологривого было указано, что перелет не будет осуществляться на транспорте «„Сухой супер джет“ КБ Сухова». В «Ростехе» указали на ошибку в фамилии авиаконструктора, именем которого названо конструкторское бюро.

«Сухой, а не Сухов. Запомните это имя: Павел Осипович Сухой», — написано на странице «Ростеха» в Telegram-канале.

Также госкорпорация пригласила актера в гости к ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). Там Кологривому пообещали провести экскурсию, на которой расскажут об истории отечественного авиастроения.

В «Ростехе» также уточнили, что в ОАК актеру помогут узнать, почему «Суперджет» считается одним из самых надежных воздушных судов гражданской авиации.