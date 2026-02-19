Росстандарт предложил ограничить соль в порошках до 5%

сегодня в 19:37

Росстандарт рассматривает обновление ГОСТ 32479, разработанного ООО «Росса НИИБХ», которое ограничивает долю хлорида натрия в стиральных порошках до 5% и предлагает заменить его сульфатом натрия. Инициативу поддерживают российские производители, сообщает kp.ru .

Проект стандарта подготовлен после исследований 2025 года, показавших, что избыток хлорида натрия ухудшает качество стирки, способствует коррозии техники и снижает биоразлагаемость средств. В ряде образцов доля соли достигала 90%, что эксперты считают нарушением технологии.

Советник президента Российского союза химиков Елена Анискина заявила, что технические соли нередко являются отходами промышленности и могут содержать примеси тяжелых металлов.

«Чрезмерное добавление хлорида натрия снижает эффективность порошка и создает риски для экологии», — пояснила она.

Новый ГОСТ предполагает использование природного сульфата натрия. Директор департамента технологических разработок и инноваций ООО «Синергетик» Дмитрий Рыжков отметил, что такой наполнитель повышает качество стирки, не вызывает коррозии и разлагается на 75–93% против около 50% у аналогов с хлоридом натрия.

Проект обсуждается в ТК 360, где ряд участников выступает против изменений. Разработчики считают пересмотр стандартов необходимым для защиты потребителей и поддержки отечественных производителей.

