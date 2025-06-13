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Российскую ученую Петрову освободили в США под залог

Российскую ученую Гарвардского университета Ксению Петрову временно освободили под залог, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Петрова продолжает находиться под двойным судебным преследованием.

Ученая была задержана в феврале за нарушение таможенных правил.

В дополнение к процедуре депортации против нее были выдвинуты уголовные обвинения в контрабанде.

В штате Пенсильвания сотрудники ФБР арестовали 32-летнего Шона Мопера из города Батлер, который в течение нескольких месяцев публиковал угрозы в адрес президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных лиц.