Российскую школьницу с иконой не пустили на ЕГЭ

URA.RU: в Екатеринбурге школьницу с иконой не пустили на ЕГЭ

В Екатеринбурге одиннадцатиклассницу не пускали в кабинет гимназии на сдачу ЕГЭ из-за того, что она хотела взять с собой икону. Девушку попросили оставить священный образ на входе и зайти в класс без него, передает корреспондент URA.RU .

Более того, по данным издания, экзаменуемым также запретили входить в кабинеты с водой, таблетками и шоколадками. Эти меры объяснили тем, что употребление лекарственных средств или еды может отвлечь других участников экзамена. Также сдающим сказали не заходить в аудитории с ручками, которые не подходят по формату ЕГЭ.

Сегодня, 23 мая, в России сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ) по литературе, истории и химии. Основной период проведения ЕГЭ продлится до 11 июня.

В Московской области почти 40 000 человек сдадут единый госэкзамен в 2025 году, сообщали в региональном Минобразования.