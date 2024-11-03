Российской порноактрисе Лоле Тейлор прописали постельный режим

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Российскую порноактрису Лолу Тейлор (настоящее имя Любовь Бушуева) госпитализировали с нервным расстройством. Звезду фильмов для взрослых ждет двухмесячное лечение, сообщает Mash .

Первые проблемы со здоровьем у 31-летней девушки начались еще в середине лета. Сначала Любовь упала в обморок и получила травму головы. Медики диагностировали у звезды «голого жанра» расстройство нервной системы.

В сентябре Лола вновь упала в обморок. На днях история повторилась и Бушуеву госпитализировали в медучреждение. Теперь порнозвезде предстоит пройти двухмесячное лечение от последствий нервного срыва.

Для скорейшего выздоровления врачи прописали девушке полный покой и постельный режим в одиночестве.

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