Эротика до 18: петербурженка наткнулась на порно с участием 14-летнего сына

В Санкт-Петербурге женщина случайно обнаружила в интернете порнографические материалы с участием своего несовершеннолетнего сына, сообщает Mash .

Петербурженка, воспитывающая 14-летнего ребенка одна, была в шоке от увиденного. При этом как именно мать обнаружила видеоролик эротического содержания, неизвестно. Возможно, ей кадры прислали недоброжелатели.

После просмотра видео женщина устроила своему сыну разборки. Парень не смог нормально объяснить, зачем решил сняться в фильме для взрослых. Вероятно, он просто хотел подзаработать. Как узнал о кастинге — молчит.

В результате мать несовершеннолетнего обратилась в полицию, попросив установить всех причастных и наказать их по закону за вовлечение ее ребенка в порноиндустрию.