Российским мужчинам объяснили, как не остаться на улице после развода с женой

Адвокат Виктория Данильченко рассказала, как мужчинам сохранить жилье после развода. По ее словам, благодаря брачному договору можно установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на имущество, принадлежащее супругам. При разработке такого соглашения специалист порекомендовала обращаться к опытному юристу, сообщает NEWS.ru .

В брачном договоре нельзя устанавливать условия, которые конфликтуют с основными положениями семейного законодательства. Кроме того, по словам адвоката, в брачном контракте не могут числиться положения, ставящие одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. Например, нельзя ограничивать правоспособность или дееспособность одной из сторон, а также запрещать ей обращаться в суд для защиты своих интересов.

Тем не менее, данный документ способен скорректировать законодательные нормы, касающиеся режима совместной, долевой или раздельной собственности супругов, уточнила Данильченко.

Эксперт также привела пример того, что можно указывать в брачном договоре.

«Супруги могут указать, что автомобиль — совместное имущество, а на квартиру распространяется режим долевой собственности: у мужа — 2/3, а у жены — 1/3, а также, что остальное имущество, нажитое супругами во время брака, будет собственностью того из супругов, кто его приобрел или зарегистрировал», — пояснила адвокат.

По словам Данильченко, важно осознавать, что брачный договор является не только юридическим актом, но и средством поддержания гармонии и взаимного доверия между партнерами. Следовательно, к его оформлению следует подходить с осторожностью и тщательностью, обращая внимание на детали.