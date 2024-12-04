Российский священник защитил яхту патриарха Кирилла за 4 млн долларов

Священник из Новосибирска защитил яхту стоимостью 4 млн долларов, которую приписывают патриарху Кириллу. По его словам, судно — это «принадлежность не личности, а статуса», сообщает Baza .

Настоятель храма в честь Великомученика и Победоносца Георгия в Новосибирске Александр Сахненко дал интервью каналу «Союз». В ходе него священник прокомментировал информацию о яхте «Паллада», которую СМИ приписывают патриарху Кириллу.

«Каждый раз, когда люди начинают кричать про яхту патриарха и возмущаться, почему на ней катаются, я говорю: „Отстаньте от моей яхты“», — заявил Сахненко.

Священник отметил также, что ее принадлежность патриарху сначала надо доказать. Но, несмотря на это, Сахненко считает, что священники тоже могут жить богато.

По его мнению, яхта принадлежит «не личности, а статусу», потому ей может пользоваться он сам, другие священнослужители и патриарх Кирилл, если она действительно ему принадлежит. Сахненко не видит в этом ничего плохого.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что христиане не боятся конца света. По его словам, они ожидают второго пришествия Иисуса Христа.