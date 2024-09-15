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Российский суд принял решение о депортации добровольца СВО в Молдавию

Российский суд принял решение о депортации в Молдавию бойца из состава добровольческого отряда «Скиф», участвовавшего в специальной военной операции на Украине. Об этом заявили представители Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), в который входит данное подразделение, пишет Lenta.ru .

Как рассказали в пресс-службе ДШК, старшина 1-й роты Геннадий Федько, уроженец Молдавии, был задержан пограничниками 12 сентября на пропускном пункте между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью.

На следующий день городской суд населенного пункта Донецк, находящегося на территории Ростовской области, постановил выдворить добровольца за пределы России из-за нарушения правил миграционного учета.

Руководство Добровольческого штурмового корпуса выразило серьезную обеспокоенность в связи с данным решением суда. По их мнению, оказавшись в Молдавии, Федько может быть осужден за наемничество и впоследствии попасть в руки украинских спецслужб.

Ранее случившимся заинтересовалась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В своем Telegram-канале она написала, что правоохранители уже разбираются в ситуации.