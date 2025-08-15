Российский «Роллтон» проверят на предмет финансирования ВСУ

Российского производителя «Роллтона» подозревают в переводе части прибыли на нужды ВСУ. По этому факту проведут проверку, сообщает Mash .

Бренд принадлежит компании «Маревен Фуд Сэнтрал». Она в свою очередь является российской «дочкой» Mareven Food Holdings Limited.

На Украине продукцию международной группы, в том числе эту же лапшу быстрого приготовления, представляет «Евро фуд сервис» (ранее — «Маревен фуд Украина»). Компанию в 2024 году обвиняли в финансировании ВС РФ, но до суда дело не дошло.

Сейчас претензии выставляются российскому производителю «Роллтона». Оказались, что бренд ранее указывали в качестве спонсора ВСУ на украинских сайтах. «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» хочет проверить, не отправляет ли Mareven Food Holdings Limited деньги, заработанные на россиянах, ВСУ.

Если информация подтвердится, то на фирму могут завести уголовное дело. В самой компании эту информацию пока что не прокомментировали.

Ранее стало известно, что в России хотят продать алкогольные заводы, изъятые за поддержку ВСУ. Они будут выставлены на торги.