В России хотят продать алкогольные заводы, изъятые за поддержку ВСУ

Правительство России готовится продать пять алкогольных заводов, ранее принадлежавших украинской компании «Баядера». Согласно документу, подготовленному кабинетом министров, эти предприятия были изъяты у прежних владельцев и перешли в собственность государства после обвинений в финансировании Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС .

Владельцы «Баядера холдинг» оказались в поле зрения российских властей еще в начале года. В январе Росфинмониторинг включил компанию и ее бенефициаров в список организаций и лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности.

Теперь конфискованные производственные мощности включены в государственный план приватизации и будут выставлены на торги.

Великоустюгский ликеро-водочный завод, работает с 1895 года и является основным активом компании «Баядера», внесен в приватизационный список в разделе «Производство напитков». Предприятие, расположенное в Вологодской области, специализируется преимущественно на производстве водки под такими торговыми марками, как «Перепелка», «От Деда Мороза» и «Устюжанка».

Ранее Федеральная служба судебных приставов России передала в собственность государства акции пяти алкогольных компаний, которые теперь планируется реализовать на аукционе. Этому предшествовало февральское решение суда, поддержавшего требование Генеральной прокуратуры РФ о конфискации имущества холдинга.