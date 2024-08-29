«Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении», — рассказал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, украинские подразделения ведут себя как террористы-боевики.

Он отметил, что этим вопросом занимается Минобороны, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.

Ранее сообщалось, что украинским солдатам приказали расстреливать мирных жителей Курской области.