Олег Кононенко впервые в мире провел в космосе 1000 суток

Российский космонавт Олег Кононенко поставил рекорд по суммарной длительности космических полётов, сообщили в пресс-службе Госкорпорации «Роскосмос».

«Сегодня в 00:00:20 мск космонавт Роскосмоса Олег Кононенко впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полётов», — сказано в сообщении.

Олег Кононенко отправился в пятый космический полет 15 сентября 2023 года.

Ожидается, что по завершению годового полета на МКС, намеченному на 23 сентября 2024 года, суммарный налет Олега Кононенко составит 1110 суток, уточнили в пресс-службе.