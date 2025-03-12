Российский экологический оператор поддержал самозапрет покупок на маркетплейсах

Российский экологический оператор поддержал предложение ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах, чтобы защитить людей от импульсивных приобретений. Проведение такого эксперимента допустило Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба ППК «РЭО».

Из-за импульсивных покупок россиян на маркетплейсах, которые часто проходят во время крупных распродаж, увеличивается количество отходов изделий и упаковки. Наиболее популярные акции — «черная пятница», «киберпонедельник», «11.11».

Так, в 2024 году обороты онлайн-магазинов оказались на 32% больше, чем в 2023 году. При этом число покупок увеличилось на 45%. Оборот магазинов с одеждой для девушек увеличился практически в три раза.

Отходы, которые появились после импульсивных приобретений на маркетплейсах, на переработку отправляют редко. Они часто попадают на полигоны.

«Поэтому введение самозапрета покупок может иметь положительные последствия не только для кошельков россиян, но и для экологии нашей страны», — отметили в пресс-службе ППК «РЭО».

Ранее в Минэкономразвития предложили протестировать новую функцию самозапрета на покупки с главными маркетплейсами страны и цифровыми сервисами. В дальнейшем возможно, что инициатива превратится в закон.