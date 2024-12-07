В конце ноября, когда российские военные активно продвигались в центр Курахово, во время захода российской штурмовой группы ВСУ срочно покинули позиции и укрылись в здании у частного сектора.

По словам собеседника агентства, при оперативном взаимодействии оператора БПЛА с командиром штурмовиков ударный беспилотник уничтожил отступавших.

Ранее сообщалось, что Украина близка к тому, чтобы «потерять» одновременно пять городов в Донецкой Народной Республике. Это может произойти уже в ближайшее время, заявил в эфире телеканала соседней страны «Еспресо» боевик ВСУ Егор Фирсов.