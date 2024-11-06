Российский боец с позывным Кот рассказал, почему отказался читать письмо ребенка

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Сражающийся под Курском военный заявил, что отказался читать письмо ребенка

Российский военнослужащий с позывным Кот, сражающийся в Курской области, рассказал, почему отказался читать письмо с поддержкой от российского ребенка. Соответствующее видео в своем Telegram опубликовал телеканал «Вести. Курск» .

«Это, конечно, очень трогательная история, но я не смог его прочитать, просто убрал в сторону», — сказал Кот.

Военнослужащий подчеркнул, что читать письмо от ребенка ему будет «эмоционально сложно».

Боец добавил, что получил письмо вместе с гуманитарной помощью. Волонтеры передали зип-пакет, в котором лежали связанные носки и письмо от ребенка.

Ранее младший сержант Артем Королев рассказал, как получил медаль «За отвагу» в 15 км от украинской столицы. Боец находится в зоне специальной военной операции с февраля 2022 года.