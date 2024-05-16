Российский боец рассказал невероятную историю своего спасения в зоне СВО

Раненый российский боец выжил, проведя 21 день в блиндаже без воды и еды

Боец ВС РФ, дагестанец Гаджимурад Казанбиев рассказал невероятную историю своего спасения на бахмутском направлении в зоне СВО. Солдат провел в блиндаже 21 день без еды и воды, но смог дождаться помощи боевых товарищей, сообщает РЕН ТВ .

В феврале этого года Казанбиев получил осколочные ранения руки и ног. Украинский БПЛА вернулся, чтобы проверить свою «работу». Солдат решил притвориться мертвым.

Когда беспилотник улетел, мужчина спрятался в яме, сам себе наложил жгуты и повязки. В блиндаже он нашел четыре банки тушенки и сухое пюре. Все это время он питался этой находкой — всего по 3-4 ложки в сутки.

Раненый боец пил собственную мочу, а потом пошел снег, который он растапливал, при этом температура воздуха была минус 15 градусов. Еды не осталось на 18 день, не было никаких осадков. Три дня мужчина не ел и не пил совсем ничего, но тут подоспела помощь боевых товарищей.

За Казанбиевым пришли пулеметчик Владимир Семенов и связист Валентин Петров из Петербургской военной части. Боец отметил, что военнослужащие сильно рисковали своей жизнью, спасая его.