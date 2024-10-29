Российский боец рассказал, как вернулся в зону СВО после потери ноги

Потерявший ногу российский боец с позывным Пепел рассказал, что вернулся в зону СВО спустя четыре месяца после ранения в качестве инструктора штурмовых саперов, сообщает РИА Новости .

Мобилизованный военнослужащий выполнял боевые задачи на кременском и часовоярском направлениях. За время СВО он был награжден различными орденами и медалями, в том числе орденом Мужества. Боец получил тяжелое ранение, подорвавшись при оказании помощи пострадавшему, и остался без ноги.

В связи с этим мужчина получил категорию «Д», которая полностью освобождает от воинской обязанности, и был уволен из рядов ВС РФ. Четыре месяца боец восстанавливался, привыкал к протезу, а затем вновь вернулся в зону СВО.

Пепел стал инструктором в отдельном инженерно-саперном батальоне им. Карбышева. Он делится опытом с другими бойцами. По словам мужчины, он прекрасно передвигается благодаря современной медицине и продолжает жить как раньше.

Ранее российский боец с позывным Кич рассказал о грамотной работе ВС РФ в зоне СВО. По его словам, несмотря на большое количество работы, военные выполняют ее качественно.