Несмотря на большой объем работы, российские военнослужащие успешно выполняют поставленные перед ними задачи. Командир взвода с позывным Кич находится в зоне проведения специальной военной операции почти 2 года, он рассказал, что оттеснять врага помогает в том числе родная земля.

По словам Кича, несмотря на большое количество работы, военные выполняют ее качественно. Они поддерживают друг друга и регулярно меняются, чтобы была возможность восстановить силы и продолжить защищать родину, свои семьи и близких.

«Работаем часто днем и ночью. Экипажей у нас много, все меняются, ротация есть. Все молодцы. Все всегда все бьют в цель. Обучены уже 100%, не первый год. Года два уже. Конечно, своя земля помогает, греет. Помогает качественно и точно бить врага. Это наша земля, нам в любом случае ее освободить надо. Никто не должен ее топтать кроме нас, тем более враг. Наша земля нам поможет. Мы же русские богатыри», — рассказал Кич.

Пока военнослужащие добросовестно защищают родину и обеспечивают безопасность, государство заботится об их семьях. Родственники бойцов СВО имеют право получить кредитные каникулы, содействие в поиске работы, на внеочередное зачисление маленьких детей в дошкольные учреждения, а взрослых — на поступление в лучшие высшие учебные учреждения страны.

Пожилые родители военных могут рассчитывать на внеочередную госпитализацию в стационар в случае такой необходимости, а также на безвозмездный уход со стороны социальных служб на дому. Семьи бойцов получают в том числе различные выплаты в качестве поддержки.

Государство не оставляет без внимания и самих военнослужащих, которые, кроме кредитных каникул, могут приостановить исполнительные производства по просроченным обязательствам, если речь не касается алиментов. Бойцов СВО освобождают в том числе от уплаты налогов на имущество, а рабочее место, которое они занимали до подписания контракта с Минобороны, сохраняют в обязательном порядке.

Кроме социальных льгот, бойцы получают как регулярные, так и разовые выплаты. Самые большие выплаты в настоящее время предоставляет Московская область. От региона при подписании контракта военнослужащие единоразово получают 1 млн 900 тыс. рублей, а от государства — еще 400 тыс. рублей. Бойцам ежемесячно начисляют зарплату и выплаты за госнаграды и дни, когда они находятся в зоне соприкосновения и выполняют боевые задачи.

Желающие подписать контракт могут приехать в высококлассный многофункциональный центр отбора бойцов в Подмосковье, который расположен на Восточном шоссе, вл. 2. Здесь будущим воинам предоставят жилье, трехразовое питание, услуги узких специалистов, подробно расскажут про льготы и выплаты, а также проведут для них первую боевую подготовку.

Подробную информацию можно получить на специальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или позвонив по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.