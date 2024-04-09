Российский артиллеристы ликвидировали командный пункт ВСУ на авдеевском направлении
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Артиллеристы «Центральной» группировки войск с помощью боеприпасов «Краснополь-М2» нанесли огневое поражение боевой технике и командному пункту украинской армии на авдеевском направлении СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Бойцы расчетов САУ 2С19 «Мста-С», получив координаты цели от разведчиков, заняли боевую позицию, навели боевую машину на цель и высокоточными 152-мм управляемыми боеприпасами ликвидировали замаскированную американскую самоходную артустановку М109 противника.
Вторым выстрелом российские артиллеристы уничтожили подземный командный пункт украинской армии.
Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты беспилотников «Орлан-30».
Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года.